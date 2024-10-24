VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,3'lük bir artışla 9.780,25 puandan başladı.

Önceki Gün Seyri

Dün, satış ağırlıklı bir işleyiş sergileyen Ekim vadeli endeks kontratı, normal seansta %1,2'lik bir düşüşle 9.755,00 puandan kapanmıştı. Ancak akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 9.770,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD'deki yaklaşan başkanlık seçim sonuçları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılsonu planlarına dair belirsizlikler negatif bir hava yaratıyor.

Yurtiçinde Veri Takvimi

Analistler, bugünkü veriler arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI gibi verilerin öne çıktığını belirtiyor.

Teknik Analiz

Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 9.900 ve 10.000 puanları direnç, 9.700 ve 9.600 puanları ise destek seviyeleri olarak değerlendirilmektedir.