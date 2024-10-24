DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,01 0,01%
ALTIN
3.012,26 -0,69%
BITCOIN
2.301.885,99 -0,78%

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne %0,3 artışla 9.780,25 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:29
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,3'lük bir artışla 9.780,25 puandan başladı.

Önceki Gün Seyri

Dün, satış ağırlıklı bir işleyiş sergileyen Ekim vadeli endeks kontratı, normal seansta %1,2'lik bir düşüşle 9.755,00 puandan kapanmıştı. Ancak akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 9.770,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD'deki yaklaşan başkanlık seçim sonuçları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılsonu planlarına dair belirsizlikler negatif bir hava yaratıyor.

Yurtiçinde Veri Takvimi

Analistler, bugünkü veriler arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI gibi verilerin öne çıktığını belirtiyor.

Teknik Analiz

Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 9.900 ve 10.000 puanları direnç, 9.700 ve 9.600 puanları ise destek seviyeleri olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Günlük Yükselişle Başladı
2
Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Beklentileri
3
Brent Petrol Fiyatları ve Orta Doğu'daki Gelişmeler
4
Fed'in Bej Kitabı'na Göre Ekonomik Aktivite Az Değişti
5
Norveç Varlık Fonu 3'üncü Çeyrekte Büyük Bir Kazanç Elde Etti
6
Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak
7
Brent Petrol Fiyatları Doların Üzerinde Yükseliyor

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı