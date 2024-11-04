VİOP'ta Endeks Kontratı Dikkat Çeken Yükselişe Geçti

VİOP'ta Başlangıç Yükselişi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat haftaya yüzde 0,1 yükselişle 10.319,75 puandan işlem görerek başladı.

Önceki Seans ve Ekonomik Gelişmeler

Cuma günü alış ağırlıklı bir görünüm sergileyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 5,6 artışla 10.312,00 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise kontrat yüzde 0,1 azalarak 10.306,75 puana düştü.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye’nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye çıkararak kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Küresel Piyasalarda Gözler Seçim ve Fed'de

Küresel piyasalar, haftaya olumlu bir ivme ile başlarken gözler, bu hafta gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimleri ve FED'in faiz kararına çevrildi. ABD'de gerçekleştirilecek seçimlerin sonuçları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Öte yandan, perşembe günü açıklanacak FED’in faiz kararı da piyasaların gündeminde bulunuyor.

Piyasalardaki fiyatlamalarda, FED’in bu hafta politika faizini 25 baz puan düşürmesi beklenirken, Aralık ayında başka bir faiz indirimine yönelik beklentiler <%78 oranında şekilleniyor.

Analizler ve Teknik Göstergeler

Analistler, FED’in toplantısında paylaşılacak politika metni ve FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğine ve gelecekteki politikalar için ipuçlarının önemli olacağına dikkat çekiyor.

Yurt içinde ayrıca, enflasyon ve haftalık para istatistikleri izlenecek. Yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi ile Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek. Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratının 10.400 ve 10.500 seviyeleri direnç, 10.200 ve 10.100 puanları ise destek olarak değerlendirilmektedir.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 2,46 artacağını öngörüyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği bekleniyor. Ayrıca, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ise ekimde yüzde 44,23 olarak kaydedildi.