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VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem Piyası'nda BIST 30 endeks kontratı, güne düşüşle başladı ve 10.786 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Düşüş Eğilimi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos ayı için geçerli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, sabah saatlerinde %0,1 düşüş göstererek 10.786,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış Verileri

Normal seans kapanışına göre, söz konusu endeks kontratı %0,1 azalma ile 10.786,00 seviyesine geriledi. Önceki gün ise, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı normal seansı %0,4 azalışla 10.794,75 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise kontrat, %0,1 kayıpla 10.782,25 puana düştü.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçları beklenmesine rağmen, satış ağırlıklı seyrin devam ettiği gözlemlendi. Bugün ise, gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi üzerinde yoğunlaşacak.

Zafer Bayramı Tatili

Ayrıca, 30 Ağustos Cuma günü yapılacak Zafer Bayramı tatili dolayısıyla Borsa İstanbul'da yarın işlem yapılmayacak.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, bugünün vade sonu olduğunu belirterek, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda yüksek bir oynaklık beklediklerini ifade etti. Yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri gibi verilerin yanı sıra, yurt dışında Almanya enflasyonu ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları gibi yoğun bir veri akışı takip edilecektir. Teknik açıdan 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç noktaları olarak değerlendirilmektedir.

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