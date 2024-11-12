VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Düşüş

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 10.673,75 puandan başladı.

Açılış Seansı’ndaki Seyir

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalarak 10.673,75 seviyesinden işlem gören endeks, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 0,7 artışla 10.699,50 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise hafif gerileyerek 10.683,00 puan oldu.

Küresel Piyasaların Durumu

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişeler ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izliyor. Trump'ın, kripto para gibi riskli varlıklara yaklaşımı, yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

Fed'in Para Politikası Beklentileri

Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda sıkı para politikasını gevşetip gevşetmeyeceği yatırımcıların odağında. Fed Başkanı Jerome Powell, veri merkezli karar alacaklarını belirtti ve perşembe günü yapacağı konuşmadan Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyaller alınması bekleniyor.

Piyasa Analizleri

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını dile getiriyor. Bu belirsizlikler, Fed'in yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikası ile ilgili.

Bugünkü Veriler ve Teknik Seviyeler

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satışlar verileri ile yurt dışında Almanya'da TÜFE ve İngiltere'de işsizlik oranı verileri takip edilecek. Teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.850 puan direnç, 10.500 ve 10.350 seviyeleri ise destek konumunda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.