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VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Güne Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı, güne %1,1 düşüşle 10.875,00 puandan başladı. Analistler dikkatle takip ediyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Güne Başladı

VİOP'ta Düşüş Trendine Dikkat!

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, yaklaşık %1,1 düşüşle 10.875,00 puandan güne başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %1,1 azalışla işlem gören bu kontrat, dünü de 10.995,00 puan ile tamamlamıştı. Normal seansında satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.907,00 puana

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine rağmen, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceği sinyalleri ile negatif bir seyir gözlemleniyor. Bugün ise gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrilmiş durumda.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve ABD'de büyüme gibi yoğun veri gündeminin dikkatle takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan endeks kontratında 10.850 ve 10.750 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puan ise direnç konumunda değerlendiriliyor.

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