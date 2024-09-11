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VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, açılışta %0,3 azalarak 10.995,00 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:29
VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Açılışta Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndan (VİOP) gelen verilere göre, ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,3'lük bir düşüşle 10.995,00 puandan başladı.

Açılış Seansında Kaybetti

Açılış seansındaki düşüş, önceki normal seans kapanışına göre 10.995,00 seviyesinin altında kaldı. Dünkü seans boyunca satış ağırlıklı seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,2 azalışla 11.024,00 puandan tamamladı ve akşam seansında da kayıplarını sürdürüerek 11.014,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD'de gün içerisinde açıklanacak enflasyon verilerinin etkisi altında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki olası faiz indirimi ile ilgili belirsizlikler nedeniyle negatif bir yön izleniyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında, 10.850 ve 10.750 seviyeleri destek, 11.100 ve 11.250 puanları ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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