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VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı, güne %0,1 düşüşle 11.328,00 puandan başladı. Küresel belirsizlikler yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:30
VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Düşüşle Açıldı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 11.328,00 puandan başlamıştır.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 11.328,00 seviyesinden işlem gören aralık vadeli endeks kontratı, önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yaklaşık yüzde 1,9 azalışla 11.336,00 puandan tamamlamıştır. Akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.321,00 puana gerilemiştir.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkmaktadır. Bugün, özellikle ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odak noktası olmuştur.

Analistler, yurt içinde perakende satışlar ve yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirtmiştir. Teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.250 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğu vurgulanmaktadır.

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