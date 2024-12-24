VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı. Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 azalışla 10.581,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,2 azalışla 10.582,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise yatay seyirle 10.585,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılki gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller, yatırımcıların risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Noel tatili öncesinde piyasalarda karışık bir seyir gözlemleniyor.

Analiz ve Destek Seviyeleri

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.450 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.