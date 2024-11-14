VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı: Piyasalardaki Belirsizlikler Devam Ediyor

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,02 düşüşle 10.690,25 puandan başladı.

Açılış Seansında Düşüş

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 azalışla 10.690,25 seviyesinden işlem gören endeks, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yaklaşık 0,7 artışla 10.692,00 puandan tamamladı.

Akşam seansında ise yükselişini sürdürerek 10.707,45 puana ulaştı.

Piyasalarda Yön Arayışı

Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesi ile yön arayışı devam ediyor. Piyasa oyuncularının gözleri, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalarda.

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşmiş olsa da, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerinin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini desteklediği görülüyor.

Teknik Görünüm ve Beklentiler

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydediyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.