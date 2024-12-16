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VİOP'ta Endeks Kontratı Hafta Başına Yükselişle Girdi

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı, hafta başında yüzde 0,2 artışla 11.299,00 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:31
VİOP'ta Endeks Kontratı Hafta Başına Yükselişle Girdi

VİOP'ta Endeks Kontratı Hafta Başına Yükselişle Girdi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 artışla 11.299,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 11.274,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da artışını sürdürerek 11.284,00 puana yükseldi.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 11.299,00 seviyesinden işlem gören aralık vadeli endeks kontratı, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği bir haftaya karışık bir seyirle başladı. Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarına henüz yaklaşamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizlik oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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