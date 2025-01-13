VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Düşüşle Başladı

VİOP'ta Şubat Vadeli Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,4 düşüşle 11.369,00 puandan işlem görerek başladı.

Açılışta Düşüş Yaşandı

Açılış seansında şubat vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 11.369,00 seviyesinde işlem gördü.

Cuma günü ise satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 azalışla 11.413,00 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 11.426,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasa Etkileri

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir gözlemlendi. Bu hafta, gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satışlar verilerinin yanı sıra, yurt dışında ABD'deki tüketici enflasyonu beklentisi ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirttiler. Teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.150 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.450 puanın direnç konumunda olduğu ifade edildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.