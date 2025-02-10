VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Düşüşle Başladı

VİOP'ta Şubat Vadeli Kontratta Düşüş!

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,1 düşüşle 11.278,00 puandan başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalarak 11.278,00 seviyesinden işlem gören şubat vadeli endeks kontratı, Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 1 artışla 11.290,00 puandan tamamlamıştı. Ancak, akşam seansında yüzde 0,2 düşerek 11.268,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanması ile birlikte karışık bir seyir öne çıkıyor. Bu hafta ise gözler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi gibi önemli verilerin takip edileceğini ifade ediyor. Ayrıca, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.350 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguluyorlar.