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VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı yatay seyirle 11.193,00 puandan işlem görüyor. Küresel enflasyon verileri piyasaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

Gün itibarıyla İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, 11.193,00 puandan yatay seyirle işlem görmeye başladı.

Açılış seansında endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,04 artışla 11.193,00 seviyesinde işlem gördü. Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı ise normal seansı yüzde 0,9 azalışla 11.189,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise değer kazanarak 11.190,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed)'nın yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler artmış durumda. Ülkede açıklanan enflasyon verileri, mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine dair endişeleri besliyor. Ancak, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında da Avrupa'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini vurguladı. Tekni açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.300 puanların direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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