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VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı: BIST 30 11.499,00 Puan

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat 11.499,00 puandan yatay başladı. Analistler dikkat çekici destek ve direnç seviyelerini belirledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:29
VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı: BIST 30 11.499,00 Puan

VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yatay seyirle 11.499,00 puandan başladı.

Açılış seansında, bu kontrat %0,02 artışla 11.499,00 seviyesinden işlem gördü. Önceki normal seans kapanışına göre bu küçük artış dikkat çekici.

Dün ise, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı %0,3 azalışla 11.497,00 puandan tamamlayarak akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair endişeler, risk algısını artırdı ve karışık bir seyir ortaya çıkardı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını ve ABD'de öncü endeksin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan endeks kontratında 11.550 ve 11.600 puanın direnç, 11.400 ve 11.350 seviyelerinin destek konumunda olduğu vurgulandı.

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