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VİOP'ta Endeks Kontratı Yüksek Başlangıç Yaptı

VİOP'ta Şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,6 artışla 11.206,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:29
VİOP'ta Endeks Kontratı Yüksek Başlangıç Yaptı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yüksek Başlangıç Yaptı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,6 yükselişle 11.206,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,6 artış kaydeden şubat vadeli endeks kontratı, yatırımcıların dikkatini çekti.

Dün ise, satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 2,5 azalışla 11.139,00 puandan kapatan endeks, akşam seansında yüzde 0,7 yükselerek 11.218,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ek gümrük vergisi nedeniyle risk iştahı olumsuz etkilenmeye devam ediyor ve karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışında kalan firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile yurt dışında JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan, endeks kontratında 11.250 ve 11.300 puanın direnç, 11.150 ve 11.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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