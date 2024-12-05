VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

VİOP'da Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık %0,2 yükselişle 11.208,00 puandan başladı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,2 artışla 11.208,00 seviyesinden işlem gören endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemekteydi.

Dün, normal seansı %0,2 artışla 11.190,00 puandan tamamlayan aralık vadeli endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.209,00 puana çıktı.

Küresel Piyasalarda Olumlu Hava

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında pozitif bir seyir izliyor. Powell, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını belirtti. ABD'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği pekiştirirken, Powell'ın açıklamalarıyla piyasalarda risk iştahı artmış durumda.

Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasalara yön vermesi bekleniyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik analizler, endeks kontratında 11.300 ve 11.350 puanın direnç, 11.100 ve 11.150 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu göstermektedir.