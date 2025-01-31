VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne %0,1 yükselişle 11.554,00 puandan işlem görerek başladı.

Açılışta, önceki normal seans kapanışına göre %0,1 artış kaydeden şubat vadeli endeks kontratı, piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle dikkat çekti.

Dün ise satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı %0,3 azalışla 11.543,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise endeks yatay bir seyir izledi.

Küresel ve Yerel Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları öne çıkarken, teknoloji sektöründe bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları piyasalar üzerindeki olumlu etkisini sürdürdü.

Yurt içinde ise tüm gözler Fitch Ratings tarafından yapılacak Türkiye değerlendirmesine çevrildi. Fitch, en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-''ye yükseltmişti ve not görünümünü 'durağana' çevirmişti.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugünkü veri gündeminin yoğun olduğunu belirtiyor. Yurt içinde dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri ile Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilirken, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Almanya'da enflasyon verileri dikkat çekiyor.

Teknik olarak, endeks kontratında 11.650 ve 11.750 puanları direnç, 11.500 ve 11.450 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.