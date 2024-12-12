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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı: 11.310,00 Puan

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı güne %0,2 artışla 11.310,00 puandan başladı. ECB faiz kararı yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı: 11.310,00 Puan

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 11.310,00 puandan başladı.

Açılış Seansında Artış

Endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.310,00 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün ise satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 11.293,00 puandan tamamladı; akşam seansında ise yüzde 0,2 artışla 11.314,00 puana çıktı.

Küresel Piyasalar ve ECB Faiz Kararı

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası pozitif bir seyir gözlemlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağında yer aldı. ECB'nin yılın son faiz kararıyla üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gitmesi ve para politikasını kademeli olarak gevşetmeye devam etmesi bekleniyor.

Ödemeler Dengesi Verileri

Yurt içerisinde ise ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri yatırımcıların dikkatini çekiyor. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla vereceğini tahmin ediyor. Ayrıca, cari işlemler açığının 2024 yılında 9 milyar 833 milyon dolar olması bekleniyor.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 9 milyar 652 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Teknik Analiz

Analistler, gün içerisinde yurt içinde cari işlemler dengesi verilerinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.500 puanların direnç, 11.300 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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