DOLAR
34,25 0,01%
EURO
37,01 -0,01%
ALTIN
3.028,91 -0,16%
BITCOIN
2.297.583,57 0,69%

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

Ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, yüzde 0,4 artışla 9.910,00 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:27
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Yükselişi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) üzerinde işlem gören ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 yükseliş ile 9.910,00 puan seviyesinden başladı.

Açılışta Alış Ağırlığı Sürüyor

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 9.910,00 puan seviyesinden işlemler gerçekleşti. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,1 artışla 9.873,75 puan seviyesinden tamamladı. Akşam seansında ise yükseliş sürdü ve 9.910,00 puan seviyesine ulaştı.

Küresel Piyasalarda Temkinli Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin karlılıklarının beklentilerden iyi gelmesine rağmen yatırımcıların temkinli davranması nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed'in Bej Kitap raporu ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası'ndan Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.

Ayrıca teknik olarak endeks kontratında 10.000 ve 10.100 puan seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asya Borsalarında Genel Eğilim Pozitif, Japonya Hariç
2
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
3
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı
4
Spot Doğal Gaz Piyasası Güncel Verileri
5
Piyasalarda Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksindeki Düşüş
6
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine özel 14.500 TL ödeme çıktı! Tek bir başvuru yetiyor
7
GYODER'den Gayrimenkul Sektörü İçin Eğitim Atılımı

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek