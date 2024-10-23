VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Yükselişi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) üzerinde işlem gören ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 yükseliş ile 9.910,00 puan seviyesinden başladı.

Açılışta Alış Ağırlığı Sürüyor

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 9.910,00 puan seviyesinden işlemler gerçekleşti. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,1 artışla 9.873,75 puan seviyesinden tamamladı. Akşam seansında ise yükseliş sürdü ve 9.910,00 puan seviyesine ulaştı.

Küresel Piyasalarda Temkinli Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin karlılıklarının beklentilerden iyi gelmesine rağmen yatırımcıların temkinli davranması nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed'in Bej Kitap raporu ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası'ndan Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.

Ayrıca teknik olarak endeks kontratında 10.000 ve 10.100 puan seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.