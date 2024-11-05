DOLAR
34,35 0%
EURO
37,43 -0,14%
ALTIN
3.027,08 -0,17%
BITCOIN
2.359.499,44 -1,88%

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı açılışta yükseldi. Küresel faktörler ve teknik seviyeler takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 09:29
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratında Güne Yükselişle Başlangıç

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.998,00 puandan başladı.

Önceki Seansın Durumu

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,2 düşüşle 9.982,25 puandan tamamlamıştı. Ancak akşam seansında, kontrat yüzde 0,2 yükselerek 10.010,00 puana çıktı.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir gözlemleniyor. Anket sonuçlarının birbirine çok yakın olması ve siyasi belirsizlikler fiyatlamalarda zorluk yaratıyor.

İzlenecek Veriler ve Teknik Analiz

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimleriyle birlikte İngiltere'deki hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, endeks kontratında 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da Yükselişle Başlangıç
2
İstanbul'da Yük Mühendisleri ESTA Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
3
Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Başladı
4
Antalya'da Kahve Tutkunlarına Özel Festival
5
İstanbul AirShow 2024'te Türk Hava Yolları'nın Vizyonu
6
Tekstil Sektörü Yeşil Dönüşüm İçin Toplandı
7
Bankada parası olanlar üzülecek! Selçuk Geçer bizzat açıkladı: Çok büyük zarar edecekler

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor