VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratında Güne Yükselişle Başlangıç

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.998,00 puandan başladı.

Önceki Seansın Durumu

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,2 düşüşle 9.982,25 puandan tamamlamıştı. Ancak akşam seansında, kontrat yüzde 0,2 yükselerek 10.010,00 puana çıktı.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir gözlemleniyor. Anket sonuçlarının birbirine çok yakın olması ve siyasi belirsizlikler fiyatlamalarda zorluk yaratıyor.

İzlenecek Veriler ve Teknik Analiz

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimleriyle birlikte İngiltere'deki hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, endeks kontratında 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.