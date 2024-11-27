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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı güne %0,7 yükselişle 11.022,00 puandan başladı. Küresel veriler ve yurt içi gelişmeler takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Trendinde İlk Açılış

Trabzon, 12 Ekim 2023 – Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne %0,7 yükselişle 11.022,00 puandan başladı.

Önceki Seans Performansı

Bugün açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 artış gösteren aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık %0,2 düşüşle 10.945,25 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise %0,6 artışla 11.015,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği ve ekonomik verilere göre kademeli faiz indirimlerine dair sinyallerle karışık bir seyir izliyor. Bugün ise dikkatler, başta ABD'de büyüme olmak üzere, yoğun veri gündemine çevrildi.

Yurt İçi Gelişmeler

Öte yandan, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yerine getireceği İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisindeki konuşmasının da önemli bir takip noktası olduğu belirtiliyor.

Piyasa Analizleri

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya’da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları gibi önemli verilerin izlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Teknik açıdan endeks kontratında, 11.100 ve 11.300 puanlarının direnç, 10.800 ve 10.650 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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