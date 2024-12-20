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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı, güne %0,1 artışla 10.767,00 puandan başladı. Piyasalardaki gelişmeler yakından izleniyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:29
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık %0,1 yükselişle 10.767,00 puandan başladı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre de yaklaşık %0,1 artış gösterdi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık %2,2 azalışla 10.759,00 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 10.772,00 puana yükseldi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına yönelik beklentiler, satış baskısının sürmesine neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi gibi verilerin yanı sıra, yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.

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