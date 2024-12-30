VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Başlangıcı

VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası), BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontratı haftaya yüzde 0,1 yükselişle 11.044,00 puandan başlattı.

Açılış Seansı Detayları

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında bir önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.044,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyrin izlendiği aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,8 artışla 11.029,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise endeks kontratı yatay bir seyir izledi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir görüntüyle girilirken, Ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme dair belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmakta.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, yarın endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu vurgulayarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.800 puanlarının destek konumunda olduğunu ifade etti.