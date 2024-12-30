DOLAR
35,3 -0,37%
EURO
36,8 -0,27%
ALTIN
2.971,18 -0,49%
BITCOIN
3.314.587,11 -0,11%

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, haftaya %0,1 yükselişle 11.044,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:30
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Başlangıcı

VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası), BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontratı haftaya yüzde 0,1 yükselişle 11.044,00 puandan başlattı.

Açılış Seansı Detayları

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında bir önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.044,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyrin izlendiği aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,8 artışla 11.029,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise endeks kontratı yatay bir seyir izledi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir görüntüyle girilirken, Ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme dair belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmakta.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, yarın endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu vurgulayarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.800 puanlarının destek konumunda olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Girdi: BIST 100 Endeksi 10.040,66 Puanı Aştı
2
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 884 Bin MWh Üretildi
3
Dolar/TL 35,28 Seviyesinde Yükseliş Göstermeye Devam Ediyor
4
Brent Petrol Varil Fiyatı 73,78 Dolar: Piyasada Belirsizlikler Etkili
5
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Belirsizlikler Etkili
6
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı
7
Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimleri Fiyatları: Haftalık Değişim Analizi

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı