VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,2 yükselişle 11.548,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 11.548,00 puandan başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artış gösteren şubat vadeli endeks kontratı, 11.548,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen bu kontrat, normal seansı yüzde 0,1 azalışla 11.524,00 puandan tamamladı; akşam seansında ise yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.541,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarının temkinli yaklaşım sinyalleri vermesi, faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de tekrar başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticaret politikalarının, enflasyonla mücadelede ne kadar etkili olacağı fiyatlamaları zorlaştırırken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı belirtildi.

Piyasa Beklentileri ve Direnç Seviyeleri

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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