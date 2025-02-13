VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,8 yükselişle 11.140,00 puandan başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 11.140,00 seviyesinden işlem gören şubat vadeli endeks kontratı, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 1,3 azalışla 11.050,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise yüzde 0,5 yükselerek 11.110,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izleniyor. Gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) çevrildi.

Yurt İçindeki Beklentiler

Yurt içinde ise dikkatler aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık vermesini öngörüyor. Ayrıca, cari işlemler açığının 2024'te 9 milyar 651 milyon dolar, 2025 sonuna kadar ise 19 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Piyasa Analizleri

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.250 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.