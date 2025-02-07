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VİOP'ta Endeks Kontratı Yüzde 0,1 Yükselişle Açıldı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat yüzde 0,1 artışla 11.185,00 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:29
VİOP'ta Endeks Kontratı Yüzde 0,1 Yükselişle Açıldı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yüzde 0,1 Yükselişle Açıldı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.185,00 puandan başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artış gösteren bu kontrat, yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 artışla 11.176,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise kontratın yatay seyrettiği gözlemlendi.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir seyir savunulmakta. Bugün ise dikkatler, ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporu yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor. TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelleyerek, 2026'da ise yüzde 12'ye gerilemesini öngördüğünü açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon raporunun yanı sıra, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam verisi gibi yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 11.250 ve 11.300 puanlarının direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

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