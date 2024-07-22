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VİOP’ta Yükseliş Başladı: Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Hızla Yükseliyor

VİOP'ta ağustos vadeli endeks kontratı, haftaya yükselişle başlayarak 12.814,25 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:28
VİOP’ta Yükseliş Başladı: Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Hızla Yükseliyor

VİOP’ta Pozitif Açılış

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya %0,7'lik bir artışla 12.814,25 puandan işlem görmeye başladı.

Açılışta Yükseliş Gösterdi

Yeni haftanın açılış seansında, endeks kontratı, önceki normal seans kapanış seviyesinin %0,7 üzerinde seyrediyor. Cuma günü ise yatay bir seyir izleyerek 12.726,50 puanla normal seansı tamamlamıştı.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD başkanlık seçiminde Başkan Joe Biden'ın olası adaylıktan çekilmesi ile belirsizlikler içerisinde temkinli bir açılış yaptığını ifade ediyor. Dünya genelinde merkez bankalarının sıkı para politikalarının sona yaklaşması, ABD seçimlerinin olası sonuçlarıyla bir araya geldiğinde varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Kredi Notu Yükseldi

Cuma günü, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak B3'ten B1'e yükseltti ve kredi notu görünümünü pozitif olarak dolaylı hale getirdi.

Bugünün Önemli Verileri

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerine odaklanılacak. Ayrıca, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verileri de takip edilecek.

Teknik Analiz

Analistler, teknik açıdan endeks kontratı için 13.000 ve 13.200 seviyelerinin direnç; 12.800 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguladı.

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