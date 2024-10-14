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VİOP'ta Yükseliş Başlangıcı: Ekim Vadeli Kontrat 10.065,25 Puanla Açılandı

VİOP haftaya, BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontratın yükselişiyle başladı. Teknik destek ve direnç seviyeleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:30
VİOP'ta Yükseliş Başlangıcı: Ekim Vadeli Kontrat 10.065,25 Puanla Açılandı

VİOP'ta Yeni Hafta Yükselişle Kapılarını Açtı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaparak yüzde 0,4'lük bir artışla 10.065,25 puandan işlem görmeye başladı.

Geçtiğimiz Hafta Nasıl Geçti?

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2’lik bir düşüşle 10.024,50 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise pozitif bir ivme kazanarak 10.066,50 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Beklentiler Neler?

Analistler, küresel piyasalarda ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yapabileceğine dair beklentilerin sürdüğünü ve Çin Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklamalarla haftaya olumlu bir atmosferin hakim olduğunu belirtiyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğu bir günde, teknik açıdan endeks kontratının 10.000 ve 9.900 puanlarının destek, 10.250 ve 10.400 puanlarının ise direnç noktaları olduğu ifade ediliyor.

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