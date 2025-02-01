Vodafone Dünya'nın İlk Uzay Video Görüşmesini Gerçekleştirdi

Vodafone'dan Çığır Açan Uzay Video Görüşmesi

Vodafone, dünya genelinde bir ilki gerçekleştirerek uzayda video görüşmesi yaptı. Şirketin bu yenilikçi adımı, normal 4G/5G akıllı telefonları ve uydu teknolojisini kullanarak iletişim alanında devrim yaratmayı hedefliyor.

Uydularla Mobil Genişbant Deneyimi

Vodafone'un yaptığı açıklamalara göre, bu gelişme, tam mobil genişbant deneyimi sunan uzayda iletişim kurma imkanı getiriyor. Kullanıcıların, özel uydu anteni veya pahalı uydu telefonlarına ihtiyaç duymadan, mevcut akıllı telefonlarıyla uzaya ve kara ağına sorunsuz bir şekilde geçiş yapmaları mümkün hale geliyor.

Önemli Bir Dönüm Noktası

Astronot Tim Peake ve Vodafone Grup CEO'su Margherita Della Valle, bu uzaydan kara geçiş noktasını kutladı. Kullanıcıların sinyalleri, Vodafone'un iş ortağı AST SpaceMobile'ın BlueBird uyduları aracılığıyla yönlendiriliyor. Gelen sinyaller, Galler’in kırsal bir bölgesinde yapılan uzay video görüşmesinde başarıyla iletildi.

Türkiye'den İlk Deneme Başarılı

Vodafone Türkiye, benzer bir teknolojiyi kullanarak AŞT SpaceMobile'a ait BlueWalker3 test uydusu aracılığıyla sesli görüşme ve SMS testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Bolu-Düzce arasında, ek ekipman olmaksızın yapılan bu test, Türkiye'de bir ilke imza atarken, dünyadaki benzer testlerden sonra önemli bir yere sahip oldu.

Gelecekteki İletişim Altyapısı

Düşük dünya yörüngesinde faaliyet gösteren uydu teknolojisi, mobil hizmet sunan bir uzantı olarak, ulaşımın zor olduğu alanlarda kapsama sağlayacak. Margherita Della Valle, insanların nerede olursa olsun bağlantı kurabilmesi için çalıştıklarını, bu sayede dijital uçurumun kapatılmasına yardımcı olacaklarını belirtti.