Volkswagen Grubu'nun 2023 Araç Teslimatları Çin Etkisiyle Düştü

Volkswagen Grubu, 2023'te Çin'deki teslimatların azalmasıyla birlikte toplam araç teslimatlarını yüzde 2,3 düşüşle 9,03 milyona düşürdü.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:03
Volkswagen Grubu'nun 2023 Araç Teslimatları Çin Etkisiyle Düştü

Volkswagen Grubu'nun Araç Teslimatlarında Düşüş

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 2023 yılı araç teslimatlarında beklentilerin altında kaldı. Çin'deki satışların azalmasının etkisiyle, toplam araç teslimatları yüzde 2,3 oranında düşerek 9,03 milyona geriledi.

Çin Pazarındaki Düşüş

Grubun en büyük satış pazarı olan Çin'deki araç teslimatları geçen yıl %9,5 azalarak 3 milyon 236 bin 100 adede düştü. Böylece Volkswagen Grubu, bu pazardaki etkisini korumak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor.

Diğer Pazarlar ve Elektrikli Araçlar

Şirketin Avrupa pazarındaki teslimatları da %0,4 oranında düşerek 3 milyon 258 bin 600 olarak kaydedildi. Ancak Kuzey Amerika'daki satışlar %6,4 artarak 1 milyon 57 bine ulaştı.

Öte yandan, bataryalı elektrikli araç satışları geçen yıl %3,4 azalarak 744 bin 800 adete geriledi. Buna rağmen, Çin'deki elektrikli araç teslimatları %12 artış göstererek 40 bin 100 adede ulaştı. Ancak, elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı %8,3 ile sınırlı kaldı.

Volkswagen Markalı Araçlarda Düşüş

Volkswagen markalı araçların teslimatları, Çin'deki düşüş nedeniyle %1,4 azalerek 4,8 milyona geriledi. Bu veriler, Volkswagen Grubu'nun global pazarda karşılaştığı zorlukları ve değişen tüketici taleplerini gözler önüne seriyor.

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