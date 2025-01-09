Volkswagen'in Araç Teslimatları 2024'te Düşüş Gösterdi

Volkswagen Araç Teslimatları 2024'te %1,4 Düştü

Alman otomotiv devlerinden Volkswagen Grubu, 2024 yılı için Volkswagen markası araç teslimat rakamlarını açıkladı. Geçen yıl yaşanan Çin pazarındaki düşüş, marka için olumsuz sonuçlar yarattı.

Sonuçlar Neleri Gösterdi?

Volkswagen markalı araç teslimatları, 2024 yılında %1,4 azalarak 4,8 milyon adede geriledi. 2023 yılındaki verilere göre, grup bünyesindeki diğer markaların tesirleri göz önüne alındığında, bu durum Volkswagen için önemli bir kayıp olarak değerlendirilmekte.

Elektrikli Araç Satışlarında Düşüş

Alman üreticinin elektrikli araç satışları da aynı dönemde %2,8 azalarak 383 bin 100 adede düştü. Bu durum, şirketin çevre dostu araçlar konusundaki hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Çin Pazarında Keskin Düşüş

Volkswagen'in en büyük satış pazarı olan Çin'deki araç teslimatları da geçen yıl %8,3 oranında düşerek 2,2 milyon araca geriledi. Buna karşın Çin otomobil pazarındaki toplam araç satışları 2024'te %5,3 genişleyerek 23,1 milyon olarak kaydedildi.

Kuzey Amerika ve Avrupa'daki Performans

Kuzey Amerika satışları, %18,4’lük bir artış ile 592 bin 300 araca ulaştı. Ancak Avrupa pazarındaki teslimatlar %1,7 azalarak 1,25 milyon olarak belirlendi.

Volkswagen, önümüzdeki günlerde bu gelişmelere yönelik stratejilerini gözden geçirerek piyasa koşullarına uyum sağlama çabasına girecektir.