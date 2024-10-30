Volkswagen'in Üçüncü Çeyrek Karında Çarpıcı Düşüş

Volkswagen Grubu'nun 2023 Üçüncü Çeyrek Performansı

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) Grubu, 2023 yılı üçüncü çeyrek raporunu yayımladı. Temmuz ile Eylül arasını kapsayan dönemde, grubun karı %41,7 oranında bir düşüşle 2,855 milyar avroya geriledi.

Araç Satışları ve Üretimde Gerileme

Grup, aynı dönemde araç satışlarının da %8,3 azalarak 2,122,000 adede düştüğünü duyurdu. Üretim rakamları da %6,8’lik bir düşüşle 2,025,000 araç seviyesine indi.

Finansal Sonuçların Değerlendirilmesi

Geçen yılın aynı döneminde özel kalemler öncesi karı 4,894 milyar avro iken, bu yıl 2,855 milyar avroya gerildi. Çağrıcı bir gelişme, satış gelirinin 78,84 milyar avrodan 78,48 milyar avroya düşmesi oldu.

İş Güvencesi ve Yeniden Yapılandırma Süreci

Fakat Volkswagen Grubu, maliyet ve yapı krizi ile başa çıkma konusunda ciddi bir zorlukla karşı karşıya. Özellikle en büyük pazarı olan Çin’deki satışların düşmesi, Volkswagen’in %2 kar marjı elde etmesine neden oldu. Şirket, Almanya’daki fabrikalarını kapatma niyetinde olduğunu ve bu hamlenin en az üç fabrikayı ve toplu işten çıkarmaları kapsayabileceğini belirtti.

Sendika ve Yönetim Arasında Gerilim

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, yönetim kurulunun bu planlarına karşı olduğunu ve bunları engellemeye çalışacaklarını açıkladı. Ayrıca, IG Metall sendikası, iş güvencesi talep ederken, ücretlerde de %7 zam talep ediyor. Volkswagen Yönetim Kurulu, ayrıca maaşlarda %10 kesinti yapmayı ve önümüzdeki iki yılda maaşların sabit kalmasını planlıyor.

Yeniden yapılanma süreci ve maliyet düşürme çalışmaları sırasında sendika, işçilerin işten çıkarılması durumunda büyük bir hata yapılacağını uyarısında bulundu. Volkswagen, önümüzdeki dönemde bu gerginliklerle ve mali zorluklarla nasıl başa çıkacak, merakla bekleniyor.