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Volvo, 2025'te Uzun Menzilli Elektrikli Kamyonunu Tanıtacak

Volvo Trucks, 2025'te tek şarjla 600 kilometre menzil sunan uzun menzilli elektrikli FH modelini piyasaya sürecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:12
Volvo, 2025'te Uzun Menzilli Elektrikli Kamyonunu Tanıtacak

Volvo'dan Elekrikli Taşımacılık Atılımı

İsveç merkezli Volvo Trucks, 2025 yılı itibarıyla yeni FH elektrikli kamyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni model, tek bir şarjla 600 kilometreye kadar yol alabilme kapasitesi sunacak.

Uzun Menzil ve Verimli Taşımacılık

Volvo'nun yaptığı duyuruda, bu elektrikli kamyonun özellikle ağır yüklerin uzun mesafelerde taşınmasına olanak tanıyacak şekilde geliştirildiği belirtildi. Ayrıca, şirket, bu model ile birlikte elektrikli kamyonların daha uzun rotalarda kullanılmasının mümkün hale geleceğini vurguladı.

Şarj Süresi ve Ekonomik Etkiler

2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülecek bu model ile nakliyat firmalarının elektrikli araçları, bölgeler arası ve uzun mesafeli seferlerde kullanabilecekleri ifade edildi. Bu sonuç, kamyonların şarj edilmeden tam iş günü boyunca çalışabilme imkanı sunacak.

Fiyat Aralığı ve Rekabet

Öte yandan, elektrikli kamyonların fiyatları hala dizel modellerine kıyasla yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Elektrikli kamyonların fiyatı, 250 bin avro ile 500 bin avro arasında değişmektedir. Bu durum, sektördeki rekabeti etkileyebilir.

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