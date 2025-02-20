Walmart'ın Satış Tahminleri Piyasa Beklentilerini Karşılayamadı

Walmart’ın 2026 Mali Yılı Satış Beklentileri

Amerikan perakende devi Walmart, 2026 mali yılı için net satışlarının yüzde 3 ila yüzde 4 arasında büyüyeceğini öngördüğünü açıkladı. Ancak, bu tahminler piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Son Çeyrek Raporu

Şirket, 2025 mali yılının dördüncü çeyreği olarak adlandırılan, 31 Ocak'ta sona eren üç aylık döneme ait bilançosunu yayımladı. Bu dönemde Walmart'ın geliri, yüzde 4,1 artışla 180,6 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 173,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Walmart'ın bu çeyrekteki hisse başına karı da 60 sentten 66 sente yükseldi. Gelir ve kar verileri, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Genel Yıllık Performans

2025 mali yılı genelinde şirketin toplam gelirinin yüzde 5,1 artarak 681 milyar dolara çıktığı belirtildi. Şirket, 2024 mali yılında 648,1 milyar dolar gelir elde etmişti. Ayrıca, hisse başına karı bu dönemde 2,22 dolardan 2,51 dolara ulaştı.

İleriye Dönük Beklentiler

Walmart, 2026 yılı için hisse başına 2,50 ila 2,60 dolar arasında kar öngördüğünü duyurdu. Ancak, satış büyümesi beklentisinin gelir artışında bir yavaşlama olabileceğini göstermesi, yatırımcıları kaygılandırdı.

Sonuç olarak, Walmart'ın satış ve kar beklentileri, piyasa tahminlerinin altında kalması, şirketin gelecekteki büyüme stratejileri üzerinde sorgulamalar oluşturuyor.