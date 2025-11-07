WTM 2025: 'Saudi Land' ile Suudi Arabistan Turizmi Öne Çıktı

Suudi Turizm Kurumu (STA), World Travel Market (WTM) 2025'te 'Saudi Land'ı açarak ülkenin turizm ve yatırım fırsatlarını uluslararası sahnede tanıttı.

Etkinlikler ve deneyimler

Ziyaretçiler, Formula 1, MDLBEAST Soundstorm, İtalya ve İspanya Süper Kupaları ve WWE Royal Rumble gibi dünya çapındaki etkinlikleri ve Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı kampanyayla hayata geçirilen Muhteşem Takvimi deneyimledi.

AlUla'nın antik ihtişamı, Kızıldeniz'in doğal zenginlikleri, Cidde'nin kültürel canlılığı ve Riyad'ın modern enerjisiyle birlikte Shura Adası'ndaki lüks açılışlar ve Six Flags Qiddiya City lansmanı gibi yeni deneyimler ön plana çıktı.

Yatırım ve işbirliği fırsatları

STA ve 71 ortak ile standını açan Suudi Arabistan, WTM'in açılış gününde turizm sektörünün ölçeğini ve iddiasını sergiledi. Etkinlik, ülkenin küresel seyahat endüstrisi için tercih edilen bir ziyaret noktası olma konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistanın hedefi, turizm ekosistemindeki ortaklarla birlikte ticaret ve yatırım için yeni fırsatlar oluşturmak ve sektör liderleriyle işbirliklerini ilerletmek.

STA Ortaklıklar ve Düzenleyici İşler Direktörü Abdullah Alhagbani şunları söyledi: "Olağanüstü büyüme yolculuğumuza devam ederken dünyanın dört bir yanından değerli ortaklarımızı ve misafirlerimizi "Saudi Land"ı deneyimlemeleri için ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Bu yıl WTM’de 71 ortağımızla birlikte işbirliklerini derinleştirmek, yeni ortaklık fırsatlarını ortaya çıkarmak ve turizm başarısının bir sonraki aşamasına birlikte yön vermek için sektör liderleriyle yaklaşık 500 toplantı planladık. Geçen yıl etkinlik takvimimizde 1.000’in üzerinde fikstür yer aldı ve bu yıl Muhteşem Takvimimizle bu ivmeyi daha da ileriye taşıyacağız. Riyad ve Cidde’den AlUla ve Kızıldeniz’e uzanan ikonik turistik yerlerimizi ortaklık, yenilikçilik ve ortak büyüme için benzersiz fırsatlar sunuyor. Altyapıya yapılan cesur yatırımlar ve genişletilen hava bağlantısı sayesinde Suudi Arabistan, hem ziyaretçiler hem de iş ortakları için gerçek anlamda yıl boyu süren bir ziyaret noktaları oluşturuyor. Ortaklar için Suudi Arabistan, dünyanın en hızlı büyüyen turistik yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Küresel seyahat ticaretini Suudi Arabistan’ın sunduğu benzersiz fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz."

Yapılan açıklamaya göre WTM 2025, Suudi Arabistan ve turizm ortaklarının yeni ilişkiler kurması, stratejik işbirliklerini ilerletmesi ve ülkenin gelişen turizm manzarasında mevcut olan olağanüstü fırsatları vurgulaması için önemli bir sahne oluşturdu.

