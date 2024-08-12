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X Sosyal Medya Platformuna 9 AB Ülkesinde Şikayet

X, kullanıcıların rızası olmadan veri kullanımı nedeniyle 9 Avrupa ülkesinde şikayet edildi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:29
X Sosyal Medya Platformuna 9 AB Ülkesinde Şikayet

X Sosyal Medya Platformuna Yönelik Şikayetler

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, yapay zeka şirketi xAI'ın kullanıcılarından izinsiz kişisel veriler topladığı iddialarıyla 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde şikayette bulundu.

Noyb'in Girişimi

Veri güvenliği alanında faaliyet gösteren Viyana merkezli sivil toplum kuruluşu Noyb, X yapay zeka programının Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamındaki ihlalleri nedeniyle aşağıdaki ülkelerde resmi şikayetlerini sunmuş durumda:

  • Avusturya
  • Belçika
  • Fransa
  • Yunanistan
  • İrlanda
  • İtalya
  • Hollanda
  • İspanya
  • Polonya

Yasa Dışı Veri Kullanımı

Noyb, açıklamasında X'in Avrupa'da 60 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini, yanıltıcı bir şekilde ve rızalarını almadan Grok gibi yapay zeka teknolojileri geliştirmek için yasa dışı bir yol ile kullanmaya başladığını belirtti.

İrlanda'nın Yasal Süreci

Geçtiğimiz hafta İrlanda Veri Koruma Komisyonu, X'e karşı verilerin yasa dışı şekilde işlendiği gerekçesiyle yasal süreç başlattığını duyurdu. Açıklamada, İrlanda'nın GDPR'yi yeterince etkili bir şekilde uygulamadığını ve bu nedenle Noyb'un 9 ülkede resmi şikayetlerde bulunduğu ifade edildi.

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