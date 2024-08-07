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Yağlık Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Tarife kontenjanı açılması, çiftçiler için önemli bir fırsat sunuyor. Üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:15
Yağlık Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Yağ İthalatı Üzerine Önemli Gelişmeler

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşıladı. Kırbiç, bu kararın çiftçilere yönelik olumlu etkileri olacağını ifade etti.

Tarife Kontenjanının Avantajları

Trakya Birlik Genel Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yapan Kırbiç, tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. Bu uygulamanın, ülkenin ihtiyacının yerli üretimle karşılanmasını hedeflediğini vurguladı. "Bu uygulama, çiftçilerimiz için olumlu bir uygulamadır."

Kırbiç, ayrıca başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

Kuraklık Problemi ve Rekolte Beklentisi

Ayçiçeği rekoltesi konusundaki bir soruya Kırbiç, Edirne'de ciddi bir kuraklık yaşandığını ve bu duruma dair bakanlık yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını aktardı. "İklim değişikliği nedeniyle kuraklık sorunları artabilir."

Kırbiç, gelecekte iklim değişikliğinden dolayı kuraklığın daha da etkili olabileceğini düşünerek, bu durumu TARSİM'in sigorta kapsamına alması gerektiğini ifade etti. Böylelikle çiftçilerin korunabileceğini sözlerine ekledi.

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