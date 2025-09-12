Yalova Aronya Festivali Törenle Başladı

Yalova'da ikincisi düzenlenen Aronya Festivali, 12-14 Eylül etkinlikleriyle Gazipaşa Caddesi'ndeki kortej ve açılış töreniyle başladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:22
Yalova Aronya Festivali Törenle Başladı

Yalova Aronya Festivali Törenle Başladı

İkincisi düzenlenen festival 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor

Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi aronya için bu yıl ikincisi düzenlenen Yalova Aronya Festivali, açılış töreniyle başladı.

Valilik koordinesinde 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen festival kapsamında, Gazipaşa Caddesi'nde katılımcılar ve protokolün yer aldığı bir kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu ve açılış programı halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti.

Açılış töreninde konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, aronya üretiminin Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce başlatıldığını ve Yalova'da bir başarı hikayesine dönüştüğünü vurguladı. Kaya, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üretimin çiftçiye yaygınlaştırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bugün Yalova'da 250 ton üretim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vali Kaya, başarıda emeği geçen kurum ve çiftçilere teşekkür ederek kentte üretilen aronyanın yüzde 42'sinin organik olduğunu aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise aronya ile ilgili ilk çalışmaların 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından başlatıldığını söyledi. İlmeç, müdürlüğün destekleriyle 2017 yılında çiftçi bazında üretime geçildiğini, başlangıcın 10 dekar ile yapıldığını ve bugün 150 çiftçi ile toplam 510 dekarlık aronya bahçesi bulunduğunu paylaştı.

Konuşmaların ardından Vali Kaya ve protokol üyeleri üreticilere sertifikalarını takdim etti. Ardından heyet, ağırlıklı olarak aronya kullanılarak hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Festival, yerel üretim ve lezzetlerin tanıtıldığı stantlar ile söyleşi, atölye ve gösteriler gibi çeşitli etkinliklerle sürecek.

