Yalova'da Coğrafi İşaretli Kivi Hasadı Başladı

Yalova'da coğrafi işaretli kivi hasadı törenle başladı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir kivi bahçesinde düzenlenen şenlikte üreticiler hasat sevincini paylaştı. Programda konuşmalar yapıldı ve tören ritüelleriyle sezon resmi olarak açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç'in değerlendirmesi

Yalova, ülkemizde üretilen kivinin yaklaşık yüzde 15’ini tek başına üretmektedir. İlimizde arazi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle üreticilerimiz, Bursa ve Sakarya gibi yakın illerde de bahçeler kurarak üretime devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Yalova, Türkiye’de kivi üretiminin önemli bir merkezi haline gelmiştir. İlimizde ’Hayward’ çeşidi kivi yetiştirilmektedir. Bu ürün büyüklük, kalite, soğuk hava dayanıklılığı, raf ömrü ve lezzet bakımından üstün özelliklere sahiptir ve coğrafi işareti alınmıştır. Bu yıl önceki yıllara kıyasla bir miktar azalma yaşanmıştır. Bunun temel nedeni iklim koşulları, don olayları ve yoğun yağışlardır. Ancak son on yılda kivi üretim alanlarımızda yaklaşık yüzde 20’lik bir artış görülmüştür. Bu yıl ise yüzde 20-25 arasında bir azalma beklenmektedir. Buna rağmen bu yılki rekoltemizin yaklaşık 20 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Yerel yöneticilerden destek ve övgü

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Yalova kivisinin hem iç hem de uluslararası pazarda adını gururla duyurduğunu belirtti.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise üreticilere bereketli bir sezon dileyerek şunları söyledi: Yalova denilince akla ilk gelen ürünlerden biri kividir. Yalova kivisi, ilimizin markası haline gelmiştir. Bu verimli topraklarda farklı çeşitlerde kiviler yetiştirilmektedir. Araştırma Enstitümüz, bu konuda çok kıymetli çalışmalar yürütmekte ve çiftçilerimizi yeni çeşitlerle buluşturmaktadır. Hatta Yalova’da geliştirilen kivi türleri artık yurt dışına da ihraç edilmektedir.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterisi beğeniyle izlendi. Programda pasta kesimi ve duaların ardından kurdele kesilerek kivi hasadı başlatıldı.

