Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yalova'da Jeotermal Kaynak Arama İhaleleri Duyuruldu

Yalova'da 3 jeotermal kaynak arama sahası için ihale süreci başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:38
Yalova'da Jeotermal Kaynak Arama İhaleleri Duyuruldu

Yalova'da Jeotermal Kaynak Arama İhaleleri Duyuruldu

Yalova İl Özel İdaresi, jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha için ihale sürecini başlattığını açıkladı. İlgili ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale Detayları

İhaleye konu olan sahalar Yalova'nın Merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde yer almaktadır. Söz konusu arazilerin muhammen bedelleri 808 bin lira ile 1 milyon 425 bin lira arasında değişmektedir. Alan büyüklükleri ise 300 hektar ile 2646 hektar arasında farklılık göstermektedir.

İhale Tarihi

İhaleler, 15 Ağustos Perşembe günü Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İlgilenen yatırımcıların katılım sağlamaları beklenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor