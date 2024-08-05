Yalova'da Jeotermal Kaynak Arama İhaleleri Duyuruldu

Yalova İl Özel İdaresi, jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha için ihale sürecini başlattığını açıkladı. İlgili ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale Detayları

İhaleye konu olan sahalar Yalova'nın Merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde yer almaktadır. Söz konusu arazilerin muhammen bedelleri 808 bin lira ile 1 milyon 425 bin lira arasında değişmektedir. Alan büyüklükleri ise 300 hektar ile 2646 hektar arasında farklılık göstermektedir.

İhale Tarihi

İhaleler, 15 Ağustos Perşembe günü Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İlgilenen yatırımcıların katılım sağlamaları beklenmektedir.