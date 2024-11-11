Yalova Kivisinde Hasat Dönemi Başladı: Coğrafi İşaretin Önemi

Coğrafi İşaret Tescilli Yalova Kivisinde Hasat Dönemi

Türkiye'nin önde gelen kivi üretim merkezlerinden biri olan Yalova'da, coğrafi işaret belgesine sahip kivi hasadı başladı. Hasat edilen Yalova kivisi, dalındayken satışı yapılarak, aroması, tane ağırlığı, uzun depolama ömrü ve rengi ile çiftçilere önemli bir değer katıyor.

Yalova, geniş soğuk hava depoları sayesinde, hasadı yapılan kivileri depolayarak İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde istenilen dönemlerde dağıtımını gerçekleştirebiliyor.

Hasat Töreni Düzenlendi

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde düzenlenen hasat törenine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Törende, Yalova Valisi Hülya Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri kivi hasadına katıldı. Vali Kaya, meyveleri dalından toplayarak, coğrafi işaret tescili alınan Yalova kivisinin kent için taşıdığı önemi vurguladı.

Vali Kaya, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde Yalova kivisinin yanı sıra yeni türlerin de geliştirildiğini belirterek, "Yalova kivimiz aslında dünya piyasasında yer aldığımız ve bu noktada çok iddialı olduğumuz bir ürün. En son araştırma enstitümüzün geliştirmiş olduğu bir ürünü İtalya'ya pazarladık ve bu sayede bilgi birikimimizi uluslararası alana taşıdık." dedi.

Marka Değeri Arttı

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, kivinin coğrafi işaret almasının marka değerini artırdığını belirterek, "Araştırma enstitümüzde tescillenen iki yeni tür daha var. Bu türlerin verimliliği artıracağına ve uluslararası piyasalarda Yalova'nın kivi ekonomisini güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hasat töreni, kivi ile yapılan pastanın kesilmesi, kek ve diğer ikramlarla sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.