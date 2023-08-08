Yana döne para arayanın derdi 5 dakikada bitecek! O banka 15.000 TL'yi anında hesaba yatırıyor

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma politikası sonucunda özel bankaların kredi muslukları kısıldı. Ancak, Akbank'tan müjdeli haber geldi! Bankaların kredi verme konusunda seçici davrandığı bu dönemde, Akbank özel bir kampanya başlattı. Faizsiz nakit avans desteğiyle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek oluyor.

FAİZSİZ TAKSİTLİ AVANS FIRSATI





Akbank, Türkiye'nin en fazla bireysel ve ticari müşteriye sahip özel bankalarından biri olarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyor. Bankanın mobil uygulamasından yapılacak başvurularla yeni müşterilere faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında, Akbank mobil uygulamasından 3 dakika içinde müşteri olanlar, 6 ay vadeli ve 15.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli avans alabilecekler.

Akbank müşterisi olmayanlar da yararlanabilecek. Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklayarak uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan müşteriler, ilk kez asıl Axess veya Wings kredi kartına başvurarak 30 Eylül 2023 tarihine kadar faizsiz nakit avans alma fırsatı elde edecekler.

Bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olanlara önemli bir fırsat sunarken, bankanın müşteri odaklı yaklaşımı ve faizsiz kredi imkanı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kampanya detayları ve katılım koşulları Akbank'ın resmi web sitesinde yer alıyor.