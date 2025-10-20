Yangına Dirençli Ormanlar Zorunluluk, Prof. Dr. Ali Kavgacı Uyardı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda önemli değerlendirme

İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde ormanların yangınlara direncini artırma çalışmaları gündeme geldi.

Türkiye Ormancılar Derneği Bilim Kurulu Başkanı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı, etkinlikte yaptığı açıklamada: "Yangına dirençli orman alanları yapmamız gerekiyor, bu bir zorunluluk. Bütün yönetim adımları buna yönelik olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kavgacı'nın vurgu yaptığı nokta, yangınlarla mücadelede önleyici ve direnç artırıcı planlamanın kaçınılmaz olduğuydu.

Kaynak: Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla başladı. Etkinlikte, "Orman Arazilerinin Yangına Dayanıklılığını ve Direncini Artırmak" paneli düzenlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili'nin (solda) moderatörlüğünü yaptığı panele Kaliforniya Üniversitesi Yangın ve Bitki Örtüsü Ekolojisti Dr. Hugh D. Safford (sol 2), Lübnan Balamand Üniversitesi Çevre Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. George H. Mitri (sol 3), Türkiye Ormancılar Derneği Bilim Kurulu Başkanı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı (sağ 3), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Entegre Yangın Yönetimi Uzmanı Carolina Gallo Granizo (sağ 2) ve Polonya Devlet Ormanları Genel Müdürlüğü Orman Koruma Departmanı Uzmanı Jan Kaczmarowski (sağda), konuşmacı olarak katıldı.