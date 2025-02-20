Yapay Zeka Enerji Sektöründe Devrim Yaratıyor: Verimlilik ve Tasarrufun Anahtarı

Yapay zeka, enerji üretim ve tüketim süreçlerinde devrim yaratacak; bakım onarım maliyetlerini azaltacak ve verimliliği artıracak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:04
Yapay Zeka Enerji Sektöründe Devrim Yaratıyor: Verimlilik ve Tasarrufun Anahtarı

Yapay Zeka Enerji Üretiminde Devrim Niteliği Taşıyor

Yapay zeka, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi enerji süreçlerinde devrim niteliğindeki uygulamaları ile dikkat çekiyor. Bu teknoloji, önleyici bakım, verimlilik artışı ve karbon emisyon hedeflerinin yakalanmasında kritik bir rol oynuyor.

Yapay Zeka ile Verimlilik Artışı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yapay zeka uygulamaları; akıllı şebekeler, enerji talep yönetimi, santrallerde problem öncesi tespitler, bakım ve onarım alanlarında etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde tahmin yürütme, enerji ticareti ve akıllı ev sistemlerinde önemli katkılar sağlıyor.

Global Yatırım Hareketleri

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Ocak'ta yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Avrupa'da yapay zeka alanına dair 200 milyar avroluk yatırım planlarının bulunduğunu ifade etti. Bu yatırımların artacağı ve yapay zekanın tüm sektörlerde daha yaygın kullanılacağı öngörülüyor.

Enerji Sektöründe Bakım-Onarım Harcamaları

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, enerji sektöründeki bakım-onarım harcamalarının 150 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, yapay zeka ile bu maliyetlerin minimize edilebileceğini ifade etti. Dilek, enerjide etkin yönetim ile tüketim tarafının öngörülebilir hale gelmesinin, depolama teknolojilerinin daha düzenli şekilde kullanılmasını sağladığını vurguladı.

Önleyici Bakım ile Güvenli Enerji Arzı

Rüzgar türbinlerine yerleştirilen sensörler sayesinde motorun titremesi verilerinin yapay zeka tarafından işlenmesi, arızaların çok daha başlangıç aşamasında tespit edilmesine imkan tanıyor. Bu sayede, bakım-onarım süreçleri optimize edilerek enerji arzının güvenliği sağlanıyor.

Gelecekte Yapay Zeka Hedefleri

Dilek, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi hedeflerinin belirlenmesinde yapay zekanın etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Yatırım planlarımızı yapay zeka teknolojilerini dikkate alarak hızlı bir şekilde gözden geçirmeliyiz," dedi.

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