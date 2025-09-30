Yapay Zeka Sigortada Öne Çıktı: 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde Reasürans Tartışması

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde yapay zeka ve veri analizi gündemde

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen sunum ve oturumlarda yapay zeka ile veri analizinin sigorta sektörüne etkileri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, teknolojik gelişmelerin poliçe tasarımından hasar yönetimine kadar geniş bir yelpazede nasıl dönüşüm yarattığını tartıştı.

Oturumlarda öne çıkan başlıklar

Panellerde, yapay zekanın reasürans risklerindeki rolü özel olarak masaya yatırıldı. Uzmanlar, veri odaklı modellerin risk tahminini iyileştirebileceğini, aynı zamanda yeni etik ve düzenleyici sorumluluklar doğurduğunu vurguladı.

Sunumlarda ayrıca yapay zeka uygulamalarının sigortacılıkta operasyonel verimliliği artırma, müşteri deneyimini iyileştirme ve maliyetleri optimize etme potansiyeli üzerinde duruldu. Veri güvenliği ve şeffaflık konuları katılımcılar tarafından önemle ele alındı.

Geleceğe dair değerlendirmeler

Oturum katılımcıları, yapay zeka entegrasyonunun sektörde uzun vadeli değişimler yaratacağını, bu süreçte reasürans modellerinin de yeniden şekilleneceğini belirtti. Uzmanlar, teknolojik ilerlemeler ile düzenleyici uyumun paralel yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansını

Guy Carpenter Global Müşteri İlişkileri Başkanı Charles Whitmore, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.