Yapay Zeka ve Bilgi Güvenliği: Toplum Endişeleri Giderek Artıyor

Yapay Zeka ile Birlikte Bilgi Güvenliği Endişeleri Yükseliyor

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, derneğin yayımladığı "Medya ve Yapay Zeka Araştırma Raporu"na dayanarak, toplumun %41'inin yapay zekanın bilgi güvenliğini düşürdüğünü düşündüğünü bildirerek, "Yapay zeka, kişiselleştirilmiş içerik ve global kaynaklara ulaşımda olumlu etkilere sahipken, güven konusunda olumsuz bir etki yaratıyor," şeklinde konuştu.

Raporun Detayları

Küçükşabanoğlu, gün geçtikçe yapay zekanın medya içerik üretiminde, dağıtımında ve tüketiminde artan rolünü vurguladı. Yapay zekanın medya sektöründeki yenilikçi uygulamaların yanı sıra iletişim teknolojilerindeki değişimlerin de etkili olduğunu belirtti.

Yayınlanan rapora göre, medya tüketicilerinin %52'sini erkekler, %42'sini ise kadınlar oluşturdu. Bununla birlikte, yapılan araştırmalara göre toplumun %41'i yapay zekanın haber ve bilginin güvenilirliğini azalttığını, %19,4'ü ise artırdığını belirtmiştir. Ayrıca, %47'lik kesim yapay zeka teknolojilerinin medya sektörüne olumlu, %27,9'u ise olumsuz etki ettiğini ifade etti.

Toplumun Endişeleri ve Beklentileri

Toplumun %60,6'sı internetteki gerçek ve sahte haberler arasında farkı belirlemekte endişe duyuyor. Bu endişenin ebeveynler arasında daha fazla olduğu gözlemleniyor. Küçükşabanoğlu, yapay zekanın zararlı içeriklerin tespit edilmesi ve filtrelenmesi gibi işlevler aracılığıyla çocukların güvenli ortamlarda bilgi edinmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.

"Yapay zeka teknolojileri, haberlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini denetleyebilir. Bu sayede toplumsal güven duygusu artırılabilir" diyen Küçükşabanoğlu, kanun koyucuların güvenilirlikle ilgili düzenlemeler yaparak bu konulara müdahale etmesini önemle vurguladı.