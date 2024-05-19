Yapı Kredi emekli promosyonlarında yeni bir rekora imza attı! Emeklilerin yüzü gülecek

YAPI KREDİ'DEN MAYIS KAMPANYASI EMEKLİLER BU İŞE SEVİNECEK…

Yapı Kredi Bankası emekli promosyonları ile ilgili mayıs ayına özel bir kampanya hazırladı. Kampanya içeriğine göre de emekli promosyonlarına zam yapıldı. İşte detaylar….





Yapı Kredi bankası emeklilere ödediği emekli promosyonlarında güncellemeye gitti. Bu güncelleme ile de bir çok emekli Yapı Kredi Bankasının güncellenen emekli promosyonlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Sizler için araştırdık ve …İşte güncel emekli promosyon ücretleri….

BANKADAN AÇIKLAMA

Yapı Kredi bankası emekli promsyonlarındaki güncelleme ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Bankadan yapılan son açıklama ise şöyle: ‘

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlamış olduğumuz “Emeklilik Paketi” avantajlarımızdan yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli!

¹Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödenir.

²Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

³Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

