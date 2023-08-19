Yapı Kredi emekliye kasanın anahtarını verdi! Başvuran rekor promosyonun tadına varacak

Yapı Kredi Bankası, emekli maaş promosyonlarında güncellemeler yaparak dikkat çekici bir kampanya başlattı. Yenilenen kampanya ile emeklilerin maaş promosyonları artırılırken, banka daha fazla emekli müşteriye ulaşmayı hedefliyor.



EK PROMOSYON ŞARTLARI





Banka, emeklilere maaş promosyonu dışında ek promosyon ödemeleri de sunuyor. Ancak bu ek promosyonlar, belirli şartlara tabi tutulmuş durumda. Bu şartları yerine getiren emekliler, ek promosyon ödemelerinden yararlanma hakkı kazanıyor. Bu sayede toplamda 9.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alınabiliyor.

Yapı Kredi Bankası'nın emekli maaş promosyonları, emeklinin aylık gelirine göre farklılık gösteriyor. Örneğin, bir emeklinin aylık net geliri 3.499 TL'ye kadar ise 4.500 TL promosyon alabiliyor. 3.500 TL ile 7.499 TL arasındaysa bu miktar 5.250 TL'ye yükseliyor. Gelir 7.500 TL ile 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL'ye çıkıyor; 10.000 TL'nin üzerinde ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Ek promosyonlar da kampanyanın önemli bir parçası. Banka, bu ek promosyonları belirli şartlara bağlı olarak sunuyor. Örneğin, emekli müşteri maaş promosyonundan yararlandıktan sonra 60 gün içerisinde iki adet otomatik fatura ödeme talimatı verirse, 500 TL ek promosyon alma hakkı kazanıyor.

Bunun yanı sıra, kredi kartı kullanımı da ek promosyon kazanma şartlarından biri. Emekli müşteri, Yapı Kredi Bankası'ndan aldığı kredi kartıyla 500 TL harcama yaptığında 1.000 TL ek promosyon alabiliyor. Ayrıca en az 25.000 TL ihtiyaç kredisi kullanımında da 500 TL ek promosyon veriliyor. Bu şekilde toplam ek promosyon ödülü 2.000 TL'ye ulaşıyor. Maaş promosyonu ile birleştirildiğinde emekliye yapılan toplam ödeme ise 9.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Yapı Kredi Bankası'nın bu güncellenmiş emekli maaş promosyon kampanyası, emekliler arasında büyük ilgi uyandırdı. Bankanın hedefi, emeklilerin daha fazla avantaj elde etmesini sağlamak ve müşteri tabanını genişletmektir.