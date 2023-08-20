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Yapı Kredi müşterilerine dev promosyon! Emekliye karşılıksız 20 bin TL: Tüm avantajlar tek tek sıralandı!

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Yapı Kredi müşterilerine dev promosyon! Emekliye karşılıksız 20 bin TL: Tüm avantajlar tek tek sıralandı!
Yapı Kredi Bankası, emeklilere özel devasa bir promosyon kampanyası düzenliyor. Emeklilere yönelik sunulan kampanya, 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Detaylar haberimizde...

Yapı Kredi Bankası, emekli bireyleri hedefleyen büyük bir promosyon kampanyasıyla gündeme geliyor. Bu cazip kampanya, emeklilere ek gelir sağlama fırsatı sunuyor. 

2500 TL BONUS ÖDÜLÜ!

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Emekli bireyler için oldukça avantajlı bir fırsat sunan Yapı Kredi, özel kampanyasıyla dikkat çekiyor. Özellikle 7500 TL ve üzeri maaş alan emekliler, bu özel kampanyadan büyük bir yarar sağlayabilecekler. Bu kampanya çerçevesinde, emeklilere 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor ve bununla da sınırlı kalmayarak ekstra 2500 TL bonus ödülü de sunuluyor.

Banka, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyerek, müşteri referanslarına veya kredi kartı ürünlerine yönelen emeklilere özel avantajlar sunma yolunu benimsemiş bulunuyor. Bu yaklaşım sayesinde, müşterilerin finansal ihtiyaçlarına daha etkili ve tatmin edici çözümler sunma amacını taşıyorlar.

Kampanya, 30 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek ve emekliler başvurularını oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Banka şubeleri, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruların tamamlanmasının ardından, promosyon ödemelerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği vurgulanıyor.

Yapı Kredi'nin bu özel kampanyası, emekli bireyler için finansal anlamda önemli bir destek sağlayarak, onların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Hem nakit promosyon imkanı hem de ekstra bonus ödülü sunarak, müşterilerine daha fazla değer sunma çabası içerisinde olduklarını gösteriyorlar.

Ekonomi
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