Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Geçen Yıldan %16,7 Azaldı

TÜİK'in verilerine göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatı sayısı geçen yılın 4. çeyreğinde %16,7 oranında azaldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:22
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Geçen Yıldan %16,7 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının dördüncü çeyreğine ait yapı izin istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatı sayısı, 2021 yılının aynı dönemine göre %16,7 oranında bir azalma gösterdi.

Söz konusu dönem içerisinde, yapı ruhsatı verilen daire sayısı %17,4 ve yapı yüz ölçümü de %16,5 oranında azalış kaydetti. Toplamda, yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümü 52,4 milyon metrekare olarak hesaplandı. Bu alanın 28,4 milyon metrekaresi konut, 12,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 11,9 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı olarak belirlendi.

Kullanım amacına göre, en yüksek payı %36,6 oranıyla 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bu grubu, 4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgeleri açısından ise, 2023'ün aynı çeyreği ile kıyaslandığında, yapı sayısı %10,5; daire sayısı %16,9 ve yüz ölçümü %13,3 oranında arttı. Bu yapıların toplam yüz ölçümü 42,4 milyon metrekare olarak hesaplandı. Bu alanda 23,5 milyon metrekaresi konut, 9,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 9,2 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı oluşturdu.

Kullanım amacına göre, yine en yüksek payı 30,2 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar elde etti. Bu grubu, 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar takip etti.

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